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Захарова заявила, что Запад делает все, чтобы утаить от широкой аудитории материалы по «Северным потокам»

Игнат Далакян
15:27 08.07.2023
Мария Захарова привела в пример ситуацию в Солсбери, где Британии понадобилось чуть больше недели, чтобы сделать выводы и при этом не предоставить никому никаких материалов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Захарова в беседе со «Звездой» заявила, что коллективный Запад делает все, чтобы утаить от широкой аудитории материалы по подрыву «Северного потока».

«Очевидно, и все это понимают, что коллективный Запад делает все, для того чтобы информация, материалы, данные по подрыву "Северного потока" не достигали широкой аудитории. Мы прекрасно видели, какими возможностями они обладают для распространения информации, как они в других историях, ими же придуманных, моментально находили виновных, проводили блиц-расследования, которые заканчивались вынесением приговоров, высылкой российских дипломатов, предъявлением ультиматумов, либо введением каких-либо санкций и т.д.», - заявила Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в ситуации в том же Солсбери Британии понадобилось чуть больше недели, чтобы сделать выводы и при этом не предоставить никому никаких материалов.

Ранее Мария Захарова рассказала «Звезде» с какой целью Российская Федерация созывает заседание Совета безопасности ООН по «Северным потокам». В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что международное сообщество имеет право знать о ходе расследования теракта глобального масштаба.

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