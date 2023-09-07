В Кремле ранее предупредили украинцев о рисках распространения онкологии в тех регионах страны, где снаряды с ураном будут особенно активно применяться.

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Сербский генерал Милош Джошан предостерег украинские власти от применения боеприпасов с обеденным ураном. Военный сослался на собственный негативный опыт и предупредил об опасных последствиях.

«Во время агрессии НАТО я был в Джяковице, где самолеты А-10 Thunderbolt, несущие упомянутые боеприпасы, действовали особенно активно. Погибло много солдат и командиров, а также мирных жителей. Некоторые вскоре умерли, многие до сих пор умирают от последствий», - отметил генерал в беседе с RT.

С его слов, албанское население Косово и Метохии массово вымирает, люди в страхе покидают насиженные места. Джошан предупредил националистов, что снаряды с обедненным ураном направлены не только против российских солдат, но и против детей, внуков и всего того, что растет на плодородной украинской земле.

Накануне Белый дом заявил о передаче Киеву нового транша военной помощи. Среди прочего, ВСУ получат снаряды с обеденным ураном для танков Abrams. В российском посольстве в Вашингтоне назвали данный шаг бесчеловечным и обвинили США в том, что в стремлении нанести Москве «стратегическое поражение» американские власти ставят крест на целых поколениях украинцев. В Кремле заявили, что население Украины будет страдать от онкологии там, где эти снаряды будут активно применяться. Пресс-секретарь российского лидера напомнил печальный опыт Югославии.