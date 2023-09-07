Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственность за это будут нести США.

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В Кремле заявили, что население Украины будет страдать от онкологии там, где будут применены снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это плохо. Это было уже в истории, в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение этих снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями», - прокомментировал Песков соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что тогда применение этих боеприпасов обернулось галлопирующим ростом числа страдающих онкологией. Дмитрий Песков подчеркнул, что это отразится и на последующих поколениях.

Песков отметил, что ответственность за подобные последствия на Украине будет целиком и полностью лежать на американском руководстве, которое объявило о передаче Киеву таких снарядов.