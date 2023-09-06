Пентагон объявил о передаче Украине снарядов для Abrams с обедненным ураном

Киеву будут переданы боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи на $175 млн.

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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $175 млн для Украины. В него вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Киеву будут переданы боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи. Кроме того, с американских военных складов на Украину отправят 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.

Сами танки Abrams, как сообщалось ранее, пока находятся в Германии и проходят там модернизацию. США резко сократили время, которое обычно требуется для отгрузки танков, приняв решение о передаче более старых моделей M1A1 вместо более современной версии танка. На Украину Abrams должны попасть осенью.