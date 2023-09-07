Посольство России в США: поставки Киеву снарядов с ураном погубят поколения

В российской дипмиссии в США заявили, что поставки снарядов с обедненным ураном не изменят ход спецоперации.

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Поставками на Украину боеприпасов с обедненным ураном власти США ставят крест на целых поколениях и демонстрируют свою бесчеловечность. Такое заявление сделали в посольстве России в Вашингтоне.

«Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», - говорится в комментарии посольства.

В дипмиссии уверены, США прекрасно знают о последствиях применения данного типа боеприпасов и сознательно идут на его передачу. Снабжая своих украинских подопечных подобным типом смертоносных снарядов, США отказываются смириться с полным провалом их контрнаступления и занимаются самообманом.

«Ход спецоперации не изменится: армия России продолжит методично перемалывать предоставленные режиму Зеленского вооружения», - указала дипмиссия.

Своими действиями администрация Белого дома в очередной раз продемонстрировала полное безразличие судьбой Украины и ее соседей. О решении Вашингтона стало известно накануне вечером. Пентагон объявил о выделении ВСУ нового пакета военной помощи на $175 млн. В него, помимо прочего, вошли снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.