Минобороны РФ: ПВО перехватила два беспилотника над Брянском

Один из воздушных дронов уничтожен в воздухе.

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Дежурные средства ПВО вечером 7 сентября перехватили над Брянском два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Один из БПЛА уничтожен в воздухе. Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории России была пресечена добавляется в сообщении.

В четверг 7 сентября было уже несколько сообщений об атаках на Брянскую область. Минобороны России сообщало о перехвате украинского беспилотника в районе 17.30, примерно в полседьмого утра и около семи утра по московскому времени.

Позже брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о прилете украинского снаряда в жилой дом в селе Демьянки Стародубского муниципального округа.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.