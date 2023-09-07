Брянский губернатор сообщил о прилете украинского снаряда в жилой дом

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Сегодня украинские националисты обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатора Александр Богомаз. Один из снарядов попал в крышу жилого дома.

По словам главы региона, детонации взрывчатого вещества не произошло. Никто не пострадал.

Ранее губернатор сообщил о падении беспилотника возле железнодорожного полотна вокзала «Брянск I». Аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Также утром был перехвачен еще один БПЛА.