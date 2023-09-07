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В МО РФ сообщили о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью

17:56 07.09.2023
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена сегодня около 17.30 по московскому времени.
В МО РФ сообщили о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Министерство обороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью.

По данным российского оборонного ведомства, Киев попытался осуществить террористическую атаку сегодня в районе 17.30 по столичному времени. Использовался беспилотник самолетного типа, уточняет Минобороны.

Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на территории России, однако российские силы ПВО сбивают вражеские БПЛА. Сегодня Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников в Ростовской области и еще одного в Раменском районе Подмосковья.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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