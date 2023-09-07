Армия В МО РФ сообщили о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена сегодня около 17.30 по московскому времени. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министерство обороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью. По данным российского оборонного ведомства, Киев попытался осуществить террористическую атаку сегодня в районе 17.30 по столичному времени. Использовался беспилотник самолетного типа, уточняет Минобороны. Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на территории России, однако российские силы ПВО сбивают вражеские БПЛА. Сегодня Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников в Ростовской области и еще одного в Раменском районе Подмосковья. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика