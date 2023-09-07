Над Брянской областью уничтожен дрон ВСУ самолетного типа

По словам губернатора Богомаза, в результате произошедшего никто не пострадал.

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ над территорией Брянской области, говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в четверг, 7 сентября, примерно в полседьмого утра по московскому времени Украина попыталась атаковать беспилотником объекты на российской территории.

Военнослужащие ВС РФ уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа.

Позже МО сообщило о еще одном сбитом БПЛА в Брянской области - это также был украинский дрон самолетного типа. Его уничтожили около семи утра по московскому времени.

По словам губернатора Александра Богомаза, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

Этим утром военное ведомство также сообщало о трех украинских БПЛА, сбитых над Раменским районом Подмосковья и Ростовской областью.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.