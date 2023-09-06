Политолог Кошкин объяснил, чего Запад ждет от «контрнаступления» ВСУ в 2024 году

Для этого Киеву предстоит мобилизовать не менее 300 тысяч человек и получить от Запада новое оружие и самолеты.

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Власти США делают ставку на очередное контрнаступление Украины, но уже в следующем году. Широко разрекламированная попытка прорыва российских позиций этим летом завершилась провалом. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«На сегодняшний день ни у кого нет сомнений в том, что никакой пробуксовки нет, а есть провал контрнаступления. Об этом заявили СМИ стран, которые относятся к коллективному Западу. Об этом есть довольно точное определение Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина. В сложившейся ситуации Вашингтон, конечно, видит подготовку к весеннему наступлению в 2024-ом году. Для этого нужно в значительной степени аккумулировать ресурсы Запада в виде вооружений, боевой техники и боеприпасов. С возможностью получения какого-то доминирования в воздухе. Для этого и собираются поставлять F-16», - сказал Кошкин.

Однако, это только половина дела. От Украины требуется значительная степень аккумулирования человеческих ресурсов для ведения боевых действий, уточнил он. На этом фоне требования мобилизации будут ужесточаться.

«Чтобы провести мобилизацию, как решил Зеленский, хотя бы 300 тысяч человек. Для этого, наверное, снижаются пороги для призыва в территориальных центрах. Допустим, уже с психическими расстройствами, ВИЧ-инфицированных людей, людей, которые хотели бы получить второе высшее образование в принудительной форме будут призывать», - объяснил эксперт.

Все это не может не оказывать серьезного влияния на моральное состояние ВСУ, полагает Кошкин.

«А если сейчас начнут насильно вытягивать из-за границы людей призывного возраста, возвращая их на Украину и отправляя на линию боевого соприкосновения, то армия будет в значительной степени лишена того морального духа перемоги, на который надеются не только в Киеве, но и в Вашингтоне и в Лондоне», - подытожил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил мобилизационное рвение официального Киева попыткой Владимира Зеленского удержаться у власти. По мнению Затулина, в случае приостановки ведения активных боевых действий по любой причине - президент Украины утратить все шансы на переизбрание.