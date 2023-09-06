Затулин: Зеленский использует мобилизованных украинцев для удержания власти
Высшее руководство Украины рассматривает собственных сограждан, как средство удержания власти. Этим объясняется повальная мобилизация, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Резервы истощаются, возможностей поставить под ружье все меньше. Эта мобилизация дает определенный эффект. Число военнослужащих Украины на фронте больше, чем у нас. Мы людей стараемся беречь, а руководство Украины рассматривает своих сограждан, как средство удержания у власти», - объяснил Затулин.
Меньше всего президент Украины Владимир Зеленский сейчас заинтересован в перемирии или приостановке боевых действий под любым предлогом, считает эксперт. Для него это означает риск потерять кресло.
«Зеленский собирается идти на выборы. Пока ведутся боевые действия - у него нет соперников. Если что-то произойдет и возникнет пауза, то такие соперники появятся. Поэтому он заинтересован в достижении любых успехов, в том что можно выдать за победу. Это нужно в электоральных целях, это необходимо и для отчета перед благодетелями на Западе», - добавил Затулин.
Между тем, мобилизация на Украине хромает все сильнее. Как ранее сообщило издание Le Figaro, молодые украинцы не считаются с тратами в попытке сбежать из страны. Для этого они пользуются тотальной коррупцией в военкоматах, которая процветает десятилетия.