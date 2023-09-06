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Затулин: Зеленский использует мобилизованных украинцев для удержания власти

Ян Брацкий
00:42 06.09.2023
По мнению эксперта Константина Затулина, в случае приостановки боевых действий, к властям Украины возникнет множество неудобных вопросов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: UK Ministry of Defence via Globallookpress.com
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Высшее руководство Украины рассматривает собственных сограждан, как средство удержания власти. Этим объясняется повальная мобилизация, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Резервы истощаются, возможностей поставить под ружье все меньше. Эта мобилизация дает определенный эффект. Число военнослужащих Украины на фронте больше, чем у нас. Мы людей стараемся беречь, а руководство Украины рассматривает своих сограждан, как средство удержания у власти», - объяснил Затулин.

Меньше всего президент Украины Владимир Зеленский сейчас заинтересован в перемирии или приостановке боевых действий под любым предлогом, считает эксперт. Для него это означает риск потерять кресло.

«Зеленский собирается идти на выборы. Пока ведутся боевые действия - у него нет соперников. Если что-то произойдет и возникнет пауза, то такие соперники появятся. Поэтому он заинтересован в достижении любых успехов, в том что можно выдать за победу. Это нужно в электоральных целях, это необходимо и для отчета перед благодетелями на Западе», - добавил Затулин.

Между тем, мобилизация на Украине хромает все сильнее. Как ранее сообщило издание Le Figaro, молодые украинцы не считаются с тратами в попытке сбежать из страны. Для этого они пользуются тотальной коррупцией в военкоматах, которая процветает десятилетия.

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