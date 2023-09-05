Румыния будет обучать украинцев летать на F-16 на контрактной основе

Об этом заявил министр обороны Румынии Анджел Тылвар.

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Румыния будет обучать украинских пилотов летать на истребителях F-16 на контрактной основе. Об этом сообщил министр обороны Румынии Анджел Тылвар.

«Украинские пилоты могут пройти обучение в Румынии на контрактной основе», - приводит его слова RT.

Ранее сообщалось, что Голландия передаст Украине истребители F-16. Соединенные Штаты тем временем планируют обучать летчиков из Украины полетам на них в сентябре.

Тем временем западная пресса предупреждает, что обслуживание самолетов F-16 окажется для киевского режима более сложным испытанием, чем обучение пилотов.