В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AFP: Франция может вывести часть своих сил из Нигера

Владимир Рубанов
19:52 06.09.2023
Сколько именно войск предполагается вывести из страны, пока не решено.
AFP: Франция может вывести часть своих сил из Нигера
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Часть французского контингента может быть выведена из Нигера, передает РИА Новости со ссылкой на AFP. Как говорится в сообщении, решение о передислокации «части людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом», может быть принято из-за политического тупика между Парижем и Ниамеем.                           

Французские военные могут быть выведены через Бенин, а потом возвращены на родину, а также в Чад, где находится штаб французских сил в Сахельском регионе. Возможна их переброска в другие регионы, где присутствуют джихадисты, например, на Ближний Восток. Сколько именно войск предполагается вывести из Нигера, пока не решено.

Французский контингент в Нигере фактически находится в осаде после произошедшего в стране госпереворота. Французские военные не покидают своей территории, рядом с которой проходят акции против их присутствия в стране. Глава МИД Франции Катрин Колонна признавала, что французские солдаты больше не могут выполнять военную миссию и не имеют совместных с нигерийскими военными операций.

Ранее захватившие власть мятежники Нигера потребовали от Франции установить график вывода ее военнослужащих с территории страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:21 В стране и мире
Видео
Первая в России: у аэропорта Внуково появилась своя станция метро
17:11 В стране и мире
В Киеве строительную пыль спутали с дымом от взрыва
16:40 В стране и мире
Видео
Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других странах
15:56 В стране и мире
Ветеранов СВО подготовят для преподавания нового предмета в школах
15:34 В стране и мире
В детском саду в Варшаве обнаружили возбудителя «болезни легионеров»
Популярное
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.