Глава МИД Франции признала невозможность сохранять военное присутствие в Нигере

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Французские военные в Нигере больше не могут выполнять свою миссию. Это признала министр иностранных дел Катрин Колонна. Причина - отсутствие кооперации с нигерийской стороной, отметила она.

«Наши войска находятся там по требованию властей Нигера для их поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группировками, а также с целью обучения. На данный момент эта миссия не может более выполняться, потому что де факто мы более не имеем совместных с нигерийскими военными операций», - сказала Колонна в интервью газете Monde.

На прошлой неделе МИД Нигера потребовал от французского посла покинуть территорию страны. Дипломат отказался выполнять эти требования. Тогда его лишили дипломатического иммунитета и поручили полиции приступить к высылке. Кроме того, «Национальный совет по защите отечества» Нигера потребовал от французских военных покинуть территорию африканской страны до 3 сентября. Все соглашения с Парижем в области безопасности отменены.

В конце июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Региональная организация ЭКОВАС и лидеры большинства стран не поддержали действия мятежников, назвав их переворотом.