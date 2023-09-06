Мятежники потребовали от Франции установить график вывода ее войск из Нигера
Сейчас стороны обсуждают вывод французских войск, которые действовали в зоне африканского Сахеля.
© Фото: Djibo Issifou, dpa, Global Look Press
Мятежники Нигера, захватившие власть, потребовали от Франции установить график вывода ее военнослужащих с территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Как утверждает телеканал, сейчас стороны обсуждают вывод французских войск, которые действовали в зоне африканского Сахеля.
Ранее сообщалось, что подразделения армии Нигера были направлены в военной базе Франции в Ниамее. Они должны следить за французскими военнослужащими.
До этого Нигер потребовал Францию вывести свои войска из страны до 3 сентября. Однако календарь был перевернут, третье число наступило, а французские военные все еще продолжали оставаться на территории этой страны.