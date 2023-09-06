Мятежники потребовали от Франции установить график вывода ее войск из Нигера

Сейчас стороны обсуждают вывод французских войск, которые действовали в зоне африканского Сахеля.

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Мятежники Нигера, захватившие власть, потребовали от Франции установить график вывода ее военнослужащих с территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как утверждает телеканал, сейчас стороны обсуждают вывод французских войск, которые действовали в зоне африканского Сахеля.

Ранее сообщалось, что подразделения армии Нигера были направлены в военной базе Франции в Ниамее. Они должны следить за французскими военнослужащими.

До этого Нигер потребовал Францию вывести свои войска из страны до 3 сентября. Однако календарь был перевернут, третье число наступило, а французские военные все еще продолжали оставаться на территории этой страны.