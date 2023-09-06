В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мятежники потребовали от Франции установить график вывода ее войск из Нигера

Тимур Шерзад
10:40 06.09.2023
Сейчас стороны обсуждают вывод французских войск, которые действовали в зоне африканского Сахеля.
Мятежники потребовали от Франции установить график вывода ее войск из Нигера
© Фото: Djibo Issifou, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Мятежники Нигера, захватившие власть, потребовали от Франции установить график вывода ее военнослужащих с территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. 

Как утверждает телеканал, сейчас стороны обсуждают вывод французских войск, которые действовали в зоне африканского Сахеля. 

Ранее сообщалось, что подразделения армии Нигера были направлены в военной базе Франции в Ниамее. Они должны следить за французскими военнослужащими. 

До этого Нигер потребовал Францию вывести свои войска из страны до 3 сентября. Однако календарь был перевернут, третье число наступило, а французские военные все еще продолжали оставаться на территории этой страны. 

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.