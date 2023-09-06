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Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны.

Умеров был назначен на эту должность взамен Алексея Резникова, при котором Минобороны Украины погрузилось в пучины коррупционных схем.

При этом политолог Сергей Маркелов в беседе со «Звездой» заявил, что Умерову не суждено победить коррупцию в новом для себя ведомстве. Также он заявил, что Рустем Умеров вряд ли продержится долго на должности министра обороны - и виной тому общая нестабильность современной Украины.

А первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил нашему телеканалу, что Рустем Умеров - патологический ненавистник России и всего русского.