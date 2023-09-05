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Политолог Маркелов: Умеров во главе Минобороны Украины не победит коррупцию

Владимир Рубанов
16:25 05.09.2023
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать поводы, чтобы Запад продолжал системную военную поддержку Киева, считает эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Діана Давітян, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Назначение Рустема Умерова на пост министра обороны Украины - это сигнал Западу, что в стране идет борьба с коррупцией на самом высоком уровне и поставки вооружений Киеву можно продолжать. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политтехнолог, политолог Сергей Маркелов.

Функционал министра обороны Украины очень своеобразный, сказал эксперт. Ему не нужно быть специалистом в вооружениях или в управлении войсками. По сути, это министр экономики ВСУ. Его основная прямая обязанность - материально-техническое снабжение армии.

На Западе возникла идеологическая проблема с поставками вооружений в связи с тем, что стали системно появляться сообщения о том, что вооружение разворовывается, закупки делаются по завышенным ценам, что появился серый рынок украинского оружия.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать поводы, чтобы Запад продолжал системную военную поддержку Киева. Экс-министру обороны Алексею Резникову вряд ли грозит уголовная ответственность - скорее он будет продолжать заниматься своим делом быть полезным, но не в рамках этой должности. Может быть, ему дадут другую.

«Назначение Рустема Умерова отчасти ожидаемо, скорее всего, это консолидирующая кандидатура. Он устраивает и самого президента Украины, и тех его партнеров, кто помогает или тупо заставляет вести себя, по мировым оценкам, по оценкам коллективного Запада, грамотно, корректно, сообразно статусу президента Украины», - сказал политолог.

Умеров неплохо показал себя на переговорах, в том числе в первых турецких переговорах, которые проходили в начале специальной военной операции.

Он уместен на этой должности, потому что там нужны не военные, а экономические мозги, он имеет множество совместных бизнесов.

«Сказать, что сразу вся коррупция будет побеждена в военной структуре Украины, - конечно нет. Это просто новая метла, попробует создать новые конструкции. Продержится ли он долго - нет. Потому что сейчас на Украине долго ничего не продержится. Никто не продержится. Включая самого президента», - сказал Маркелов.

Ранее стало известно, что в отношении руководства Фонда государственного имущества Украины, который возглавлял Рустем Умеров, возбудили уголовное дело.

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