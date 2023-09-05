Затулин объяснил выбор кандидатуры Умерова на пост главы минобороны Украины

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Вероятный сменщик Алексея Резникова на посту главы министерства обороны Украины Рустем Умеров - патологический ненавистник России и всего русского. Таким мнением в эфире передачи «Между тем» поделился первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Во многом, из-за этого он и становится министром, уточнил он.

«Трудно заподозрить крымского татарина Умерова в том, что это человек слабый в коленках, когда дело касается отношений с Россией. Он патологический ненавистник России и всего русского. Как считают некоторые, он может рассчитывать на факт своего происхождения в отношениях с Турцией. У него есть связи и в США. Он, как вы правильно заметили, бизнесмен и финансист», - сказал Затулин.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины. За его увольнение проголосовали 327 членов парламента.

* - «Меджлис крымскотатарстого народа» - экстремистская организация, запрещенная в РФ.