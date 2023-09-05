Ранее Алексей Резников подавал в Верховную раду заявление об отставке, и теперь оно было удовлетворено.

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Верховная рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины.

За увольнение министра обороны выступило 327 членов украинского парламента.

Ранее Резников сообщил, что один день ведения боевых действий обходится киевскому режиму в сотню миллионов долларов. При этом то, что собирают украинские волонтеры, составляет лишь 3% от этой суммы.

Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе со «Звездой» заявил, что, увольняя Резникова, президент Украины Зеленский стремился выслужиться перед Вашингтоном, недовольным отсутствием результатов в контрнаступлении и масштабной коррупцией в ВСУ.