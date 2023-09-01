Песков заявил, что размещение военных производств на Украине не повлияет на ход СВО

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Размещение на Украине объектов военного производства не повлияет на ход проведения и успешность специальной военной операции, а также не будет способствовать разрешению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины... Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции», - заявил Песков журналистам.

В Кремле размещение подобных объектов воспринимают негативно, а военные, по словам Пескова, будут уделять им особое внимание - особенно в случае, если произведенное там оружие будет применяться против Вооруженных сил России.

Ранее финский телеканал YLE сообщил о том, что Хельсинки рассматривают возможность начать производить на территории Украины свою бронетехнику, в частности бронетранспортеры Patria. Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность данной инициативой.