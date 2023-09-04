В стране и мире Глава Еврокомитета НАТО предложил Армении вступить в альянс Елизавета Кондрикова С предложением выступил президент Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер. © Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Global Look Press Читайте нас на: Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс с целью «защиты» страны. «Я призываю Армению вступить в НАТО», - написал Фелингер в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter). В своем сообщении политик отметил также аккаунты президента США Джо Байдена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна и призвал «защитить Армению». Напомним, ранее издание Guardian привело заявление британского экс-разведчика Фрэнка Ледвиджа о возможности вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от территориальных претензий по поводу Киева. Он добавил, что в администрации президента США «мало желающих» заниматься вопросом Крымского полуострова. Экспертное мнение и аналитика