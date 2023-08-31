В Нигере потребовали от Франции вывести свои войска до 3 сентября

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Мятежники в Нигере, сформировавшие военный совет, потребовали вывода французских войск до 3 сентября. С требованием выступил Национальный совет спасения родины (НССР). Он был сформирован после отстранения от власти президента Мохамеда Базума. Совет возглавил генерал Абдурахман Тчиани.

Как сообщает RT, в это воскресенье, 3 сентября, истекает отведенный Франции срок в 30 дней для вывода своих войск из Нигера. В то же время генштаб страны уже привел армию в состояние полной боеготовности.

До этого у делегации ЭКОВАС (экономического сообщества стран Западной Африки) в Нигере прошли переговоры с мятежниками и отстраненным президентом. Они оказались провальными. Тогда военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума.