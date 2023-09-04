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AFP: власти Нигера вступили в переговоры о выводе французских сил

Ян Брацкий
23:47 04.09.2023
По мнению назначенного премьер-министра Нигера Али Махамана, французские военные находятся на территории страны незаконно.
AFP: власти Нигера вступили в переговоры о выводе французских сил
© Фото: Djibo Issifou, dpa, Global Look Press
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Назначенный военными властями Нигера премьер-министр Али Махаман заявил о проводящихся переговорах о выводе французских военных с территории африканского государства. Об этом пишет AFP. По словам политика, иностранные военные находятся на территории Нигера незаконно и должны покинуть страну быстро.

Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна признала невозможность военных выполнять свою миссию из-за отсутствия координации с Нигером. Покинуть африканскую страну придется и послу Франции, выдворением которого уже занимается полиция. Для этого с дипломата сняли иммунитет. Ранее посол отказался признавать новые власти страны и вести с ними переговоры.

Напомним, военные Нигера в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Новые власти также разорвали все договоренности с Францией о сотрудничестве в военной сфере.

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