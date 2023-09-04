Военным Нигера приказали следить за французскими солдатами на базе в Ниамее

В воскресенье, 3 сентября, истек отведенный Франции срок в 30 дней для вывода своих войск из Нигера.

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Военнослужащих ВС Нигера отправили к военной базе Франции в столице западноафриканского государства, Ниамее, для наблюдения за французскими военными. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

«Подкрепления армии Нигера направляются к военной базе Франции с приказом следить за ее солдатами», - говорится в сообщении источника.

На прошлой неделе Национальный совет спасения родины, который после отстранения от власти президента Мохамеда Базума возглавил генерал Абдурахман Тчиани, потребовал вывода французских войск с территории республики до 3 сентября.

В субботу, 2 сентября, суд Нигера принял постановление о высылке французского посла из страны. Нигерское агентство печати сообщило, что дипломат не покинул африканское государство в течение 48 часов, которые были ему отведены после объявления персоной нон грата. Как отметило ANP, это означает, что его дальнейшее пребывание в Нигере является незаконным.

Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна признала невозможность сохранять военное присутствие в Нигере. По ее словам, французские солдаты больше не могут выполнять военную миссию, потому что де факто более не имеют совместных с нигерийскими военными операций.