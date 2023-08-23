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Economist: обслуживание F-16 для Киева будет сложнее, чем обучение пилотов

Владимир Рубанов
23:49 23.08.2023
Разрозненные базы требуют большего количества персонала и наземного вспомогательного оборудования.
Economist: обслуживание F-16 для Киева будет сложнее, чем обучение пилотов
© Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Обслуживание истребителей F-16 будет для Киева более сложной задачей, чем обучение пилотов, пишет The Economist. Возможно, Украине придется нескольких лет полагаться на гражданских подрядчиков, которые будут «контролировать и обучать украинские ремонтные бригады», считает эксперт по авиации аналитического центра RUSI Джастин Бронк.

Киеву придется организовать рассредоточенное базирование, чтобы избежать уничтожения самолетов на земле. Украина и сейчас использует разные аэродромы вдали от линии фронта. Но разрозненные базы требуют большего количества персонала и наземного вспомогательного оборудования.

Откуда возьмутся такие подрядчики, когда европейские ВВС срочно переучивают своих людей на F-35, спрашивает Бронк. Он также допускает, что деньги на обслуживание F-16 «съедят» ограниченные средства, которые президент США Джо Байден может отправить на Украину без одобрения Конгресса. Тогда средств не хватит на другое «критическое оружие».

Украинские ВВС отобрали 32 пилота для обучения. Восемь из них достаточно свободно владеют английским языком. Еще 20 человек проходят языковое обучение в Великобритании. Некоторые летчики могут быть готовы через три месяца, другим потребуется до полугода, говорится в статье.

Как скоро Украина получит значительное количество истребителей, тоже неясно. Некоторые могут появиться в начале следующего года. Но многое зависит от того, как быстро Дания и Нидерланды получат F-35 на замену.

Первая украинская эскадрилья из 12-16 самолетов может быть создана в течение шести месяцев, считает Дуглас Барри, военный аэрокосмический аналитик Международного института стратегических исследований.

Ранее Дания и Нидерланды заявили, что начнут отправлять F-16 Киеву, как только завершится подготовка первой группы украинских пилотов. Датские ВВС отдадут 19 истребителей, модернизированных в последние годы, а Нидерланды - пока неясное количество из имеющихся у них 42 самолетов. Вскоре этому примеру может последовать Норвегия.

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