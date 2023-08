В стране и мире New York Times: США сами начнут подготовку украинцев на F-16 в сентябре Елизавета Кондрикова Ранее в США говорили, что приступят к тренировкам, только когда европейские программы обучения исчерпают свои возможности. © Фото: Daniel Reinhardt, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Пентагон планирует начать в сентябре обучение украинских летчиков полетам на самолетах-истребителях F-16, сообщили в The New York Times со ссылкой на американского чиновника. «Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне», - рассказали в New York Times. В издании добавили, что пока неясно, речь идет об обучении пилотов, которых изначально должны были тренировать в европейских странах, или о дополнительной группе украинских военнослужащих. При этом пройдет еще как минимум несколько месяцев, прежде чем самолеты будут отправлены в Украину для использования в бою. Подчеркивается, что подобное решение отличается от недавних планов приступить к обучению украинских летчиков, только при условии исчерпания своих возможностей европейскими странами. Во вторник 22 августа также стало известно о начале обучения восьми украинских пилотов и еще 65 военнослужащих на военной базе в Дании в рамках обязательства по безвозмездной передаче самолетов Киеву. Их обучат управлять истребителями F-16 и обслуживать их. Экспертное мнение и аналитика