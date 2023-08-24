В стране и мире В стране и мире В стране и мире

New York Times: США сами начнут подготовку украинцев на F-16 в сентябре

Елизавета Кондрикова
21:30 24.08.2023
Ранее в США говорили, что приступят к тренировкам, только когда европейские программы обучения исчерпают свои возможности.
New York Times: США сами начнут подготовку украинцев на F-16 в сентябре
© Фото: Daniel Reinhardt, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Пентагон планирует начать в сентябре обучение украинских летчиков полетам на самолетах-истребителях F-16, сообщили в The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

«Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне», - рассказали в New York Times.

В издании добавили, что пока неясно, речь идет об обучении пилотов, которых изначально должны были тренировать в европейских странах, или о дополнительной группе украинских военнослужащих. При этом пройдет еще как минимум несколько месяцев, прежде чем самолеты будут отправлены в Украину для использования в бою.

Подчеркивается, что подобное решение отличается от недавних планов приступить к обучению украинских летчиков, только при условии исчерпания своих возможностей европейскими странами.

Во вторник 22 августа также стало известно о начале обучения восьми украинских пилотов и еще 65 военнослужащих на военной базе в Дании в рамках обязательства по безвозмездной передаче самолетов Киеву. Их обучат управлять истребителями F-16 и обслуживать их. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:23 Армия
Видео
Путину рассказали, что дед героя-танкиста «Алеши» участвовал в Курской битве
18:41 В стране и мире
Посольство Японии заявило, что Токио ведет 3 вида мониторинга воды на «Фукусиме-1»
18:34 В стране и мире
Российский модуль увел МКС от столкновения с космическим мусором
18:19 Армия
Видео
Панков открыл чемпионат Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7
16:10 В стране и мире
На юге Польши зафиксировали вспышку «болезни легионеров»
Популярное
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.