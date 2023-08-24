TV2: Норвегия передаст Украине истребители F-16

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Норвегия передаст Украине истребители F-16, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на несколько независимых источников.

Если в Осло будет принято решение о поставке боевых самолетов, то Норвегия станет третьей страной после Нидерландов и Дании, предоставивших Украине свои F-16 в рамках военной помощи.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды предоставят еще 42.

Дискуссия вокруг передачи американских боевых самолетов украинской стороне ведется давно, однако решения принимаются постепенно, поскольку для их поставок, помимо согласия США, необходимо обучить пилотов и подготовить инфраструктуру на территории Украины.

Кроме того, Дания ожидает получения новых американских истребителей F-35 взамен F-16. При этом западные союзники поставляют оружие Украине с условием, что оно будет применяться только внутри страны, о чем на днях напомнил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.