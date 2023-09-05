Reuters: США объявят о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном на следующей неделе

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США объявят о передаче Украине бронебойных боеприпасов с сердечниками из обедненного урана на следующей неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция, и подтверждения двух информированных источников.

Боеприпасы входят в состав нового пакета военной помощи и подходят к танкам Abrams, которые Киев может получить от Вашингтона в ближайшие недели.

Первой страной, кто предоставил Украине снаряды с обедненным ураном, стала Великобритания. Боеприпасы предназначены для танков Challenger 2 британского производства.

Снаряды с обедненным ураном не взрываются, а прошивают стальную броню танка, причем намного лучше обычных. Такие боеприпасы использовали США во время войн в Персидском заливе.

Обедненный уран не относится к ядерному оружию, однако, снаряды с ним могут привести к негативным последствия для здоровья человека из-за загрязнения организма тяжелым металлом. Кроме того, использование обедненного урана усложняет задачу по очистке местности по окончании военного конфликта и несет ущерб экологии.