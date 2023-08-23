В Тайване планируют получить от США 38 танков Abrams

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В следующем году Тайвань рассчитывает получить от США первые 38 танков Abrams. Об этом заявила президент частично признанного государства Цай Инвэнь, сообщает сегодня издание Taiwan News.

Отмечается, что в 2025 году должны прибыть еще 42 американских танка. В 2026-м ожидают поставку 28 машин. США еще четыре года назад одобрили продажу 108 Abrams за $2,2 миллиарда.

Напомним, недавно сообщалось о намерении Соединенных Штатов поставить первые танки Abrams на Украину в сентябре. Уже в августе планируется отправить несколько машин в Германию, где они пройдут техническую подготовку.

Известно, что США поставят более старые модели M1A1 вместо более современной A2, на подготовку которой ушел бы год. С машин снимают наиболее чувствительные технологии, включая секретную броню из обедненного урана.