В МО Британии подтвердили доставку танков Challenger 2 на Украину

Также, по словам министра обороны Великобритании, были доставлены запчасти и бронемашины.

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Танки Challenger 2, ранее обещанные Лондоном Киеву, доставили на Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я знаю, что все наши танки прибыли в страну, многие наши запчасти, многие наши бронемашины», - цитирует его RT.

По его словам, военнослужащих обучали использованию танков как в Великобритании, так и на Украине.

Также Лондон сообщил о намерении отправить Киеву ракеты большой дальности. На эту новость отреагировали в Кремле, пообещав «адекватный ответ» на действия Британии.