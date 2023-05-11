В МО Британии подтвердили доставку танков Challenger 2 на Украину
Также, по словам министра обороны Великобритании, были доставлены запчасти и бронемашины.
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Танки Challenger 2, ранее обещанные Лондоном Киеву, доставили на Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
«Я знаю, что все наши танки прибыли в страну, многие наши запчасти, многие наши бронемашины», - цитирует его RT.
По его словам, военнослужащих обучали использованию танков как в Великобритании, так и на Украине.
Также Лондон сообщил о намерении отправить Киеву ракеты большой дальности. На эту новость отреагировали в Кремле, пообещав «адекватный ответ» на действия Британии.