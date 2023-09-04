Ранее в МИД России заявили, что применение высокотоксичных британских и американских боеприпасов с обеденным ураном сделало украинские земли непригодными для жизни.

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Власти США на данный момент не готовы подтвердить планы по передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил представитель совета по нацбезопасности США.

Ранее кандидат на президентский пост в США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставками снарядов с обеденным ураном Вашингтон уничтожает Украину. В случае своего избрания Роберт Кеннеди-младший пообещал положить конец этой «безрассудной и бесчеловечной политике».

Планы США осудили и в российском МИДе. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что поставки высокотоксичных британских и американских боеприпасов привели к радиационному заражению украинской земли. Таким образом, Украина превращается в непригодную для жизни землю, отметила она.