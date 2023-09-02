Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции

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Суд Нигера принял постановление о высылке французского посла из страны. Об этом пишет Нигерское агентство печати (ANP).

«Суд в ответ на ходатайство новых властей принял постановление в пятницу 1 сентября о высылке бывшего посла Франции в Нигере Сильвена Итте», - передает агентство.

Также сообщается, что посол не покинул страну в течении 48 часов, которые были ему отведены после объявления персоной нон грата. Это означает, что его дальнейшее пребывание в Нигере является незаконным, передает агентство.

Ранее Министерство иностранных дел Нигера лишило агремана посла Франции и попросило его покинуть страну. Во внешнеполитическом ведомстве Нигера было принято такое решение, в частности, из-за действий французских властей, которые противоречащих интересам африканской страны.

Кроме того, в Нигере потребовали от Франции вывести свои войска до 3 сентября. С таким требованием выступил Национальный совет спасения родины (НССР).