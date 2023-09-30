Источник CBC рассказал, что семья националиста Ярослава Хунки не знала о его предстоящем визите в канадский парламент.

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Националист Ярослав Хунка, которого чествовали в канадском парламенте, и его близкие скрываются после разразившегося громкого скандала. Подруга его семьи Барб Бонанфан рассказала CBC, что родня не знала о предстоящем визите эсэсовца в парламент.

«Боятся показать лица», -цитирует телеканал слова собеседницы.

Бонанфан добавила, что не знала о националистическом прошлом Хунки.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения за аплодисменты ветерану дивизии СС «Галичина». Он назвал случившееся «чудовищным надругательством» над памятью жертв холокоста.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков положительно отреагировал на слова Трюдо и заявил, что подобный шаг «можно только поприветствовать». По словам пресс-секретаря, важен не столько факт извинения, а осознание масштабов трагедии Второй мировой войны.