В Кремле прокомментировали извинения Трюдо за чествование нациста

По словам Дмитрия Пескова, факт принесения извинений можно только приветствовать.

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В Кремле положительно отреагировали на извинения премьер-министра Канады Джастин Трюдо овации нацисту в Палате общин страны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Life.

«То, что принесены извинения, можно только приветствовать», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что важен не столько факт извинения, а то, что за этим шагом стоит осознание масштабов трагедии Второй мировой войны.

«Главное, что для принятия такого решения наверняка понадобилось ознакомление с дополнительными историческими справками», - отметил Песков.

В Кремле считают, что инцидент с овациями нацисту показал пробелы в историческом образовании в Канаде, и широкая огласка международного скандала поможет молодежи и гражданам Канады средних лет узнать, что такое фашизм и кто противостоял нацизму в годы Второй мировой.



Напомним, что сегодня премьер-министр Канады принес официальное извинение в связи с инцидентом с чествованием нациста в Палате общин, назвав овации «чудовищными».