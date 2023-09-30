Мариупольцы рассказали, как преобразился город после присоединения к России

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Годовщину воссоединения с Россией Донбасс и Новороссия встретили обновленными. Около 50 тысяч строителей со всей страны восстанавливают и строят школы, больницы и жилые дома.

«И дороги ремонтировались, парки облагораживали. Что-то делали. Но сейчас на мой взгляд бóльшая работа проводится. И она направлена именно на реконструкцию домов. Этого не было, честно скажу. Вот едешь, видишь, что дом веселенький, покрашенный, отремонтированный», - рассказала водитель трамвая 1 класса Людмила Мартыненко.

Людмила добавила, что ее парку подарили новый трамвай «Новгород» и экскурсионный ретротрамвай «Санкт-Петербург». Сама она пока на привычном стареньком. Вокруг кипит стройка, работают кафе, цветочные магазины.

«Жизнь продолжается, как говорится. Оно со временем. Боль эта проходит. Страх этот проходит. Вот, пожалуйста! Посмотрите, сколько людей на улице. Мамочки с колясками, дедушки, бабушки. Это значит, что город живет», - добавила Людмила.

Поодаль от трамвайных путей не восстановленная, а в прямом смысле новая жизнь Мариуполя. Сейчас взгляд уходит в перспективу, а начиналось все с одного дома. Новый микрорайон в Мариуполе вырос чуть больше, чем за год. Вместе с ним появилась огромная школа. За свою уникальность и в знак дружбы с городом побратимом Мариуполя она вместо обычного номера получила название - «Невская».

«Я смотрю, не столовая у вас, а ресторан целый. Дело в том, что и планируется сделать здесь для детей питание ресторанного типа», - отметила директор МБОУ СШ «Невская» Виктория Бондарева.

На ее плечах эта огромная в 18 с половиной тысяч квадратных метров новая школа. Директор Виктория Бондарева показала классы робототехники, киберспорта, вождения с тренажерами - это для допобразования. В общеобразовательных оборудование по последнему слову.

В одном из таких снова преподает детям родного города русский и литературу Оксана Примакова. Она показала фото, как после боев стояла в очереди, разрушенный отступающими националистами дом. С тех пор все изменилось до неузнаваемости. Как и она сама. Радуется, что может теперь рассказывать о русских писателях детям на русском.

«Они для себя в новом качестве открывают того же Пушкина - солнце русской поэзии. Открывают всех остальных авторов, потому что все это изучалось на украинском языке. Изучалось все достаточно ограничено», - добавила преподаватель русского языка и литературы МБОУ СШ «Невская» Оксана Примакова.

Рядом со сквером у моря растут первые корпуса будущего Нахимовского училища. Его планируют сдать уже к следующему сентябрю. Местный житель Александр Упрямов рассказал, что изменилось в городе.

«Отношение! На тебя никто не смотрит, какой ты, откуда и как. С уважением к тебе относятся. Начинаешь на старости лет чувствовать, ну, как личность какая-то. Конечно, приятно», - отметил Упрямов.

Мариупольцы, те, кому положено, уже привычно получают федеральные соцвыплаты. Но первое, что говорят, отвечая на вопрос о переменах, - дороги, гладкие, как стекло.

То же и в Донецке. За этот сезон в городе восстановили восемь больших улиц. Планируют еще столько же. Все в рамках проекта "Шеф-регион".

«Мы, конечно, получили порядка 60 единиц техники, которая, непосредственно, пошла сразу в работу, за что спасибо, конечно, городу Москва. Мы просто физически своими силами не можем охватить весь тот объем, который, благодаря "Шефу-региону" уже выполнили и выполним в будущем», - рассказал заместитель начальника МУП Донецкой дорожное ремонтно-строительное управление Анатолий Прилепский.

Скоро эта документальная драма о том, что пришлось пережить людям Донбасса поедет в Липецк. На сцене Донецкого музыкально-драматического театра пока только репетиции. Зрительские кресла накрыты, спектакли давать все еще опасно. Продолжаются обстрелы города, но труппа возит свои постановки на гастроли по другим городам России.

«Если раньше мы выезжали на фестивали, как гости или приглашенные гости, то сейчас мы уже можем приехать на гастроли или фестивали, как участники», - поделилась Мария Марченко, заслуженная артистка РФ, артист Донецкого музыкально-драматического театра

Уже во всю работает социальный фонд России. В Донецкой республике 26 тысяч жителей обратились за получением новой для них выплаты - материнского капитала. Двадцати тысячам уже одобрили. Пенсионеры пишут заявления на пересмотр пенсий. Их 330 тысяч - и отказов почти нет.

«Да, суммы разные, но в основном идет увеличение пенсионной выплаты, причем, если гражданин подал заявление или подаст заявление до 29 февраля 2024 года, то, если сумма пенсии после пересмотра будет больше, чем была установлена по законодательству Донецкой народной республики, все наши граждане получат доплату с марта месяца 2023 года», - отметила начальник управления организации работы клиентских служб СФР по ДНР Ольга Вдовиченко.

Если раньше расплатиться в магазине, кафе, ресторане можно было только наличкой, то теперь вот, пожалуйста, карта любого российского банка платежной системы «Мир».

Ровно год назад после подписания документов в Кремле население страны увеличилось более чем на восемь миллионов человек, которые, помимо прочего, обрели еще и уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому мурал, созданный в Донецке по случаю годовщины, украшен розами - это один из символов города, самой жизни и спокойствия. В Мариуполе, где колесит трамвай Людмилы Мартыненко, студенты заложили капсулу времени, как символ - с Россией навсегда.

«Началось вот это после освобождения города восстановление. Вот это чувствуется, что люди заботятся о городе, о людях. Люди стали возвращаться назад, потому что появилась надежда», - заключила водитель трамвая 1 класса Людмила Мартыненко.

Летом в Мариуполе также заложили первый камень в основание комплекса «ПСБ Арена» с ледовой ареной и несколькими спортивными залами.