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Пять зданий с бассейнами и спорткомплексом: каким будет новый филиал Нахимовки в Мариуполе

20:26 12.08.2023
Комплекс училища возведут на площади больше 11 гектаров на побережье Азовского моря.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В строящемся в Мариуполе филиале Нахимовского военно-морского училища сделают бассейн для испытаний подводных роботов, пространство для запуска беспилотников, крытый спорткомплекс и 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Строительство проинспектировал в ходе рабочей поездки замминистра обороны России Тимур Иванов вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Новый филиал Нахимовки возведут на площади больше 11 гектаров на побережье Азовского моря, сообщает Минобороны РФ. Общая площадь застройки превысит 67 тысяч квадратных метров. Стройка идет круглосуточно.

Комплекс из пяти зданий в современном стиле расположится вокруг центральной площади-плаца. Переходы между зданиями будут крытыми. В спальных корпусах оборудуют двухкомнатные кубрики.

Проект нового филиала Нахимовки специально для Мариуполя создали военные проектировщики и архитекторы 53 Центрального проектного института Минобороны России. Сдать училище «под ключ» планируется уже через год - к началу учебного 2024 года.

В ходе поездки в Мариуполь замминистра Тимур Иванов наградил военных строителей за восстановление особо важных социальных объектов в новых регионах и строительство специальных сооружений.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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