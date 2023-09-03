В Мариуполе открылась новая современная школа на 1 100 человек

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Незатейливый детский стишок в исполнении простой Мариупольской первоклашки. Казалось бы, традиционная линейка первого сентября, цветы, взволнованные родители. Но только не для этих школьников. Учебное заведение, которое открылось в этом году в Мариуполе, первое в своем роде. Прямое воплощение известного советского лозунга «Все лучшее - детям». Грандиозный проект, даже по общероссийским меркам.



Еще вначале года, на этом месте был обычный пустырь. Военные строители, это огромное школьное здание, рассчитанное на тысячу сто человек, выстроили всего за 180 дней. Неслыханные темпы строительства. Но еще больше удивляет наполнение школы. Здесь есть и шахматные классы, изобразительного искусства, музыки, компьютерные классы и виртуальной реальности. И все это, конечно плод самых передовых технологий. Ничего подобного, в этих краях, никогда не было.

Просторные, светлые классы, приспособленные для занятий не только по новой российской учебной программе. Здесь десятки оборудованных помещений для занятий в самых разных кружках и спортивных секциях. Преподаватель истории Софья Журавлева, говорит, что вместе с коллегами несколько недель готовила школу к началу года, но здание такое большое, что она до сих пор находит новые кабинеты. В день открытия школы, первого сентября все ученики получили отдельный подарок от северной столицы России, большие школьные наборы.

«В коробочках у нас чего только нет. Замечательный набор прислал Санкт-Петербург. Здесь дневник, все, что необходимо из канцелярии для ребенка, тетрадки, подставки для книжечек. Есть фломастеры линеечки, карандаши, клей. В общем все, что необходимо для учебного процесса ребенку», - рассказала преподаватель истории и обществознания школы «Невская» София Журавлева.

Еще год назад, когда Мариуполь лежал в руинах после тяжелейших боев с Украинскими националистами, в то, что такое возможно мало кто верил. Большинство их этих детей, самые тяжелые дни боев провели вместе с родителями здесь, в родном городе. Наталья Сотникова говорит, что теперь, когда видит в какой школе будет учиться ее ребенок, слезы на глаза наворачиваются.

«Как птица Феникс, будем так говорить, из пепла просто превращается в город в красавицу. Нет слов. Нам в году 245 лет, я думаю, это достойный подарок к юбилею города. Я сама бы с удовольствием, наверное, превратилась бы сейчас в школьницу, и получилось бы в такой школе, потому что все создано для детей, для их развития. Знаете, как грех здесь не учиться», - рассказала Наталья Сотникова.

С открытием новой школы жителей Мариуполя поздравил Владимир Путин. Первого сентября в режиме видеоконференции он принял участие в открытии еще нескольких учебных заведений в разных регионах. Ученица новой «Невской» школы Мариуполя рассказала президенту о своих планах на новый учебный год. И Путин поддержал ее.

«Хотим попробовать свои силы в качестве волонтеров, вожатых членов ученического самоуправления. В прошлом году школьники Мариуполя уже присоединились ко многим интереснейшим проектам старшеклассников. Спасибо вам, Владимир Владимирович за безграничные возможности для самореализации, которая сегодня дают нам наши школы», - сказала ученица школы «Невская» Анастасия Бутовская.

Глава государства подчеркнул важность слов ученицы.

«То, о чем ты сказала, то, о чем сказала Анастасия, вот это чрезвычайно важно. Здорово, это очень здорово, что у вас есть такое внутреннее желание. Это такой мотив есть внутри побудительные, пообщаться, поработать с малышами. Так что я вам желаю успехов», - сказал Владимир Путин.

По словам исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, даже во время проведения СВО, Россия не откладывает решение социальных проблем в долгий ящик. И Донбассу, в этом смысле, уделяется особое внимание.

«Один из таких примеров, это сам Мариуполь. Проезжая сейчас, мы видим абсолютно новый, зачастую современный облик Мариуполя, который становится лучше, чем он был до войны. Это о чем говорит? Что Россия всегда ощущала и ощущает это своей территорией. Это русская территория. И, конечно же, заслуживает всего необходимого внимания», - сказал денис Пушилин.

А это уже противоположная часть Мариуполя, левобережный район. Именно его боевики превратили в пепелище. Весной прошлого года, отступая к заводу Азовсталь, они использовали местных жителей как живое прикрытие. Тех, кто пытался эвакуироваться, расстреливали. Заново отремонтированная школа, которая открыла двери первого сентября, тоже была превращена националистами в опорный пункт. На школьном дворе, было стихийное кладбище, вспоминает Юлия Кириченко. Тогда, она думала, что придется навсегда уехать.

«Мы были здесь. Это было очень страшно, это везде бомбили. В школу получается, мы хотели в прошлом году прийти, забрать свои документы, мы здесь учились до этого. Тут получается стены, у школы не было. В школе была мины были. То есть противотанковая мина лежала на втором этаже в библиотеке, а сейчас отстроили все очень хорошо», - рассказала жительница Мариуполя Юлия Кириченко.

Учитель истории, Надежда Богадица вспоминает, как еще при украинской власти, рискуя быть уволенной, преподавала свой предмет не так как этого требовали власти в Киеве. Как и многие учителя в Мариуполе, рассказывала ученикам правду о Великой Отечественной о ее героях и предателях. Теперь, это часть российской образовательной программы.

Подробнее о новой суперсовременной школе, которая открылась ко Дню знаний в Мариуполе смотрите в сюжете Виталия Акиньшина.