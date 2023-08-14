В Мариуполе заложили первый камень в основание комплекса «ПСБ-Арена»

В городе продолжаются работы и по возведению филиала Нахимовского военно-морского училища, его должны сдать к началу следующего учебного года.

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В Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего спортивного комплекса «ПСБ Арена», который будет включать в себя ледовую арену и несколько спортивных залов. Этот спорткомплекс станет еще одним элементом восстановления социальной инфраструктуры города.

И буквально накануне награды военным строителям, которые восстанавливают инфраструктуру новых регионов, вручил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. В городе фактически завершено строительство нового жилого комплекса почти на две тысячи квартир. Также почти готов госпиталь Федерального медико-биологического агентства. Это современный лечебно-диагностический корпус площадью более 36-ти тысяч квадратных метров.

Продолжаются работы и по возведению филиала Нахимовского военно-морского училища, его должны сдать к началу следующего учебного года.

Также Тимур Иванов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировал новую школу на 1 100 мест, которая примет учеников уже 1 сентября. Это одно из самых современных учебных заведений в России. В трехэтажном здании расположились оснащенные по последнему слову техники лаборатории физики, биологии, кабинеты авиа-моделирования, труда и киберспорта.

«Мы учли опыт строительства подобных объектов в интересах Министерства обороны, как вы знаете, за последние 10 лет было построено 32 довузовских учреждения, наш Суворовский, нахимовский, пансион воспитанниц. Мы постарались здесь интегрировать все самые лучшие результаты и фактически опыт эксплуатации подобных объектов. Поэтому то, что вы видите - это самая современная школа, я думаю, одна из лучших в РФ - вы видите современные классы, есть и практические занятия, и теоретические занятия, и спортивные залы. Прекрасная площадка, я думаю, что работали хорошо, но оценивать придется непосредственно ученикам, преподавателям, тем, кто здесь будет работать и учиться», - заявил Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил железнодорожников за их работу в Донбассе и Новороссии. Глава государства подчеркнул, что при их активном участии идет системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог.