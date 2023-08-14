В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Мариуполе заложили первый камень в основание комплекса «ПСБ-Арена»

Алексей Курильченко
10:46 14.08.2023
В городе продолжаются работы и по возведению филиала Нахимовского военно-морского училища, его должны сдать к началу следующего учебного года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего спортивного комплекса «ПСБ Арена», который будет включать в себя ледовую арену и несколько спортивных залов. Этот спорткомплекс станет еще одним элементом восстановления социальной инфраструктуры города.

И буквально накануне награды военным строителям, которые восстанавливают инфраструктуру новых регионов, вручил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. В городе фактически завершено строительство нового жилого комплекса почти на две тысячи квартир. Также почти готов госпиталь Федерального медико-биологического агентства. Это современный лечебно-диагностический корпус площадью более 36-ти тысяч квадратных метров.

Продолжаются работы и по возведению филиала Нахимовского военно-морского училища, его должны сдать к началу следующего учебного года.

Также Тимур Иванов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировал новую школу на 1 100 мест, которая примет учеников уже 1 сентября. Это одно из самых современных учебных заведений в России. В трехэтажном здании расположились оснащенные по последнему слову техники лаборатории физики, биологии, кабинеты авиа-моделирования, труда и киберспорта.

«Мы учли опыт строительства подобных объектов в интересах Министерства обороны, как вы знаете, за последние 10 лет было построено 32 довузовских учреждения, наш Суворовский, нахимовский, пансион воспитанниц. Мы постарались здесь интегрировать все самые лучшие результаты и фактически опыт эксплуатации подобных объектов. Поэтому то, что вы видите - это самая современная школа, я думаю, одна из лучших в РФ - вы видите современные классы, есть и практические занятия, и теоретические занятия, и спортивные залы. Прекрасная площадка, я думаю, что работали хорошо, но оценивать придется непосредственно ученикам, преподавателям, тем, кто здесь будет работать и учиться», - заявил Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил железнодорожников за их работу в Донбассе и Новороссии. Глава государства подчеркнул, что при их активном участии идет системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:39 В стране и мире
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
05:59 Армия
Су-34 поразили три пункта временной дислокации боевиков в районе Белой Горы
05:05 В стране и мире
Видео
Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в США
04:17 В стране и мире
Мятежники в Нигере намерены предъявить президенту Базуму обвинения в госизмене
01:42 В стране и мире
В Одесской области прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
Популярное
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.