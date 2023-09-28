Путешествие во времени: что носили, смотрели и о чем мечтали легенды отечественного телевидения

Накануне в память о кумирах миллионов в «Галерее Звезд» у Останкинской телебашни зажглись пять новых памятных знаков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

У подножия одной из главных достопримечательностей Москвы и одного из высочайших сооружений мира - Останкинской телебашни - в стеклянном, как будто воздушном, пространстве имена и фамилии, известные нескольким поколениям зрителей Советского союза - легенд отечественного телевидения. За их эфирами следили целыми семьями. Сейчас, как и в момент их появления на экранах, загораются звезды. Памятные знаки в их честь зажглись в «Галерее звезд». Хотя, по сути, они и не гасли никогда.

Пять новых звезд зажглись в эти дни в память о кумирах миллионов: советских дикторах, теле- и радиоведущих, режиссеров и продюсеров. Они будут освещать путь посетителям Останкинской башни. В «Галерее звезд» появились новые, но известные имена: Сергей Бодров-младший, Владислав Листьев, Виктор Балашов, Анатолий Лысенко, Эдуард Сагалаев. В своей работе они шли в ногу со временем, и, ломая стереотипы, даже опережали его.

В нулевых Сергей Бодров-младший - первый ведущий российского реалити-шоу «Последний герой», которое буквально захватило внимание всей страны, хотя на экране Бодров-младший появился еще в 92-м в проекте «Марафон-15. Старт», а во второй половине 90-х работал над программой «Взгляд». Но Телеведущим он никогда себя не считал.

Программа «Взгляд» с Владиславом Листьевым изменила отечественное телевидение. Молодые ведущие в «повседневной» одежде обсуждали актуальные, порой злободневные, новости на простом и понятном языке. Такой формат зрители полюбили сразу. Из «Взгляда» выросли программы «Политбюро» и «Час пик». Именно Листьев и его коллеги во многом определили лицо современного телерадиовещания.

Всего в «Галерее» будет около сотни памятных знаков. Место расположения для такого историко-познавательного комплекса выбрано не случайно - именно по этой крытой галерее все посетители попадают в Останкинскую телебашню, а это - миллионная аудитория. Это точно значит, что память о тех, кто стоял у истоков отечественного телевидения удастся бережно хранить.

Идея создания «Галереи звезд» родилась 15 лет назад в коридорах телецентра у автора проекта президента медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова. Сначала открыть своеобразную аллею славы планировали рядом с прудом напротив Останкинской телебашни, но со временем пришли к нестандартному и современному решению. В ноябре прошлого года у подножия появилась крытая галерея, а в ней первые пять звезд.

«Идея очень правильная. Благодарен и каналу "Звезда" и Алексею Пиманову, что он взялся за это, это в самом деле Галерея, которая будет вести к башне. Проект очень нужный, очень интересный, я уверен, что о каждом сказано много, много интересного. Он живой», - рассказал Народный артист РФ Юрий Николаев.

Именно это и было главной целью проекта - сделать его живым. Со временем «Галерея звезд» легла в основу масштабного одноименного уже телевизионного шоу.

Отныне у подножия Останкинской телебашни в Историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» в их честь загораются памятные знаки.

Большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о жизненном и творческом пути журналистов как прошлого века, так и наших дней: знаменитых дикторов и телерадиоведущих. В эфир уже вышли программы посвященные дикторам Валентине Леонтьевой и Игорю Кириллову.

Задача этого проекта - рассказать о творческом пути тех, без кого сложно представить любимые передачи, да и вообще телевидение. Как они начинали? С какими препятствиями сталкивались? И как сложилась их судьба?

Не только трогательные факты из биографии и воспоминания коллег. Телезрителей ждет настоящее путешествие во времени. Ретро-музыка, танцы и хроника перенесут сквозь годы и напомнят: что носили, смотрели, слушали и о чем мечтали. А главное - какую жизнь проживали герои программы.

Симбиоз новейших технологий, настроения эпохи и эксклюзивных фактов биографии - сочетание этих факторов задает тон всей программе. Полностью погрузиться в атмосферу и испытать весь спектр эмоций - сопереживать, прочувствовать, проплакать или рассмеяться - помогут гости эфира. Это родственники и близкие героев проекта, их друзья и коллеги, любимые и родные.

Самые искренние чувства и эмоции - все это делает «Галерею звезд» действительно уникальным, по-домашнему уютным проектом с душой.

Напомним, «Галерея звезд» в память об ушедших из жизни кумиров миллионов открылась в Останкино восьмого ноября 2022 года. В тот день были заложены первые пять звезд. Каждый месяц будет открываться новая звезда.