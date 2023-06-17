О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды - звезды телевидения. Их лица и фамилии, без преувеличения, известны нескольким поколениям нашей страны. За их эфирами следили целыми семьями уютными вечерами на кухне или в гостиной. Они все нам близки и даже в какой-то степени являются неотъемлемой частью нашей жизни - легенды отечественного телевидения.
Отныне у подножия Останкинской телебашни в Историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» в их честь загораются памятные знаки. Новый масштабный проект «Галерея звезд», посвященный легендам советского и российского телевидения, запускает наш телеканал. Большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о жизненном и творческом пути деятелей эфира как прошлого века, так и наших дней: знаменитые дикторы и телеведущие, музыканты и политические деятели.
«Наш сегодняшний герой - легенда отечественного телевидения, голос эпохи, Игорь Леонидович Кириллов», - объявляет ведущий программы «Галерея звезд» Оскар Кучера.
Герои эфиров выбраны не случайно. Имена некоторых из них - тележурналиста Юрия Сенкевича, советской телеведущей Анны Шиловой, диктора и телеведущей Валентины Леонтьевой или знаменитой тети Вали, - и, конечно, Игоря Кириллова, уже увековечены в Историко-познавательном комплексе на территории Останкинской башни.