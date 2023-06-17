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О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»

Наталья Жадько
20:29 17.06.2023
Это уникальный проект о легендарных дикторах и ведущих, об их судьбах. Первый выпуск посвящен теле- и радиоведущему Игорю Кириллову.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды - звезды телевидения. Их лица и фамилии, без преувеличения, известны нескольким поколениям нашей страны. За их эфирами следили целыми семьями уютными вечерами на кухне или в гостиной. Они все нам близки и даже в какой-то степени являются неотъемлемой частью нашей жизни - легенды отечественного телевидения.

Отныне у подножия Останкинской телебашни в Историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» в их честь загораются памятные знаки. Новый масштабный проект «Галерея звезд», посвященный легендам советского и российского телевидения, запускает наш телеканал. Большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о жизненном и творческом пути деятелей эфира как прошлого века, так и наших дней: знаменитые дикторы и телеведущие, музыканты и политические деятели.

«Наш сегодняшний герой - легенда отечественного телевидения, голос эпохи, Игорь Леонидович Кириллов», - объявляет ведущий программы «Галерея звезд» Оскар Кучера.

Герои эфиров выбраны не случайно. Имена некоторых из них - тележурналиста Юрия Сенкевича, советской телеведущей Анны Шиловой, диктора и телеведущей Валентины Леонтьевой или знаменитой тети Вали, - и, конечно, Игоря Кириллова, уже увековечены в Историко-познавательном комплексе на территории Останкинской башни.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Но предстоит зажечь еще около сотни звезд в честь ушедших от нас и в честь сегодняшних героев экрана. Рассказать о тех, без кого сложно представить любимые передачи, да и вообще телевидение - как они начинали? С какими препятствиями сталкивались на пути к славе? И как сложилась их судьба? Эту идею удалось воплотить в жизнь режиссеру-постановщику проекта «Галерея звезд» Дарье Пимановой.

«Это такой ностальгический праздник - «тире» - вечер. Не только о судьбе, но и об эпохе, но и о музыке. Но конечно, прежде всего, о людях, которых мы очень любим. Это в прямом смысле шоу, с абсолютно новым подходом. Это шоу, в котором есть и фрагменты документального жанра, и фрагменты музыкального шоу, и фрагменты, скажем так, такого драмеди. Абсолютно новый формат, который мы, если честно признаться, очень сложно разрабатывали», - рассказала Дарья Пиманова.

Не только факты из биографии и воспоминания коллег - телезрителей ждет настоящее путешествие во времени. Ретромузыка, танцы и хроника перенесут сквозь годы и напомнят, что носили, смотрели, слушали и о чем мечтали в любой семье в ту или иную эпоху. А главное - какую жизнь проживали герои программы.

«Мне, правда, кажется, на мне чего-то не хватает - нет у вас ощущения? Можно пиджачок попросить, пожалуйста, будьте добры. Но чтобы из того времени! Брюки оттуда, галстук оттуда, все натуральное!» - говорит ведущий программы Оскар Кучера.

Симбиоз новейших телевизионных технологий, настроение эпохи и эксклюзивные факты биографии - сочетание именно этих факторов задают тон всей программе. А полностью погрузиться в атмосферу - прожить, прочувствовать, проплакать или рассмеяться - помогут гости эфира. Это родственники и близкие героев проекта, их друзья и коллеги, любимые и родные.

«У нас не было такой программы ни на одном телеканале, а она должна была быть уже очень-очень давно. Я очень рад, что Алексей Пиманов долго ходил с этой идеей и наконец довел ее до воплощения в жизнь. Мы должны знать, помнить и, конечно же, любить этих людей. Мы их и так любим, но знать про них больше, не забывать - это очень важно», - говорит Оскар Кучера.

Несколько экранов в студии - для телемостов и эксклюзивных кадров, для хроники и ностальгических эпизодов. Несколько площадок на одной сцене - для гостей, музыкантов, певцов и коллективов - все это делает «Галерею звезд» действительно уникальным, по-домашнему уютным проектом, с душой. Премьера телевизионного шоу состоится уже в это воскресенье, 18 июня, в 19:40 на телеканале «Звезда».

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