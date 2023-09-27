Пять новых памятных знаков появились в «Галерее звезд» у подножия Останкино

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Новые пять памятных знаков появились в историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» у подножия Останкинской телебашни.

Знаки посвящены Владиславу Листьеву, Сергею Бодрову-младшему, Виктору Балашову, Эдуарду Сагалаеву и Анатолию Лысенко. Сейчас в галерее уже можно насчитать 20 звезд, но в перспективе планируют установить около 100 знаков.

Возле каждой звезды есть QR-код, отсканировав который можно узнать подробную информацию о персоне.

Историко-познавательный комплекс «Галерея звезд» открылся в честь 55-летия Останкинской башни прямо у ее подножия. Посетители галереи могут ознакомиться с историей отечественного телевидения, а также рассмотреть заложенные звезды, посвященные легендам российского ТВ.

Изначально идея создания такой «Галереи звезд» возникла 15 лет назад в коридорах Останкинской башни. Вначале планировалось увековечить память известных деятелей телевидения рядом с прудом напротив телецентра, но с появлением места у подножия Останкино, идею решили реализовать, не откладывая в долгий ящик. Первыми легендами советского и российского телеэфиров, которые были увековечены в «Галерее звезд» сразу при открытии, стали Игорь Кириллов, Анна Шилова, Валентина Леонтьева, Сергей Капица и Юрий Сенкевич.

Кроме того, телеканал «Звезда» запустил одноименный проект, посвященный легендам отечественного ТВ. Каждый выпуск является отдельной историей о жизненном и творческом пути деятелей эфира как прошлого века, так и наших дней: знаменитые дикторы и телеведущие, а также музыканты и политические деятели.