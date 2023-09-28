Польский экс-депутат Пискорский объяснил усталостью от Украины конфликт Киева и Варшавы

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Резкие заявления и действия Варшавы по отношению к Украине являются попыткой в преддверии выборов угодить жителям Польши, уставшим от потакания желаниям киевского режима. Об этом в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил польский депутат Сейма V созыва, доктор политических наук Матеуш Пискорский.

«У нас 15 октября пройдут парламентские выборы. Варшава учитывает мнение подавляющего большинства поляков, которые уже подустали от отношения польских властей к Киеву. Напомню, что в марте 2022 года пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сказал, что Польша является "слугой Украины". Он, конечно, сказал это из-за названия партии Зеленского, но слова запомнились», - рассказал Пискорский.

У Польши есть и внутренние экономические причины. В 2014 году Украина подписала соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое оказалось невыгодным Польше. Пискорский назвал экономику Украины угрозой для Восточной и Центральной Европы.

«Усталость от Зеленского и киевского режима несложно заметить и у определенных кругов американских и западноевропейских политиков. Все мы помним ту статью в New York Times про Константиновку (о признании ударов ВСУ по рынку - Прим. ред.) . Это своеобразный "привет" Зеленскому. Это совпало с безобразными и бестактными заявлениями украинской стороны о том, что именно она диктует условия своим партнерам. Действительно, как сказал Ясниа, все они являются слугами Украины», - сказал Пискорский.

Напомним, что ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о прекращении военного снабжения Украины и об активном наращивании собственного вооружения. Параллельно с этим Варшава запретила ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины и пообещала не пускать страну в ЕС, если зерновой вопрос не будет решен. При этом польский лидер назвал киевский режим «утопающим», который может утянуть с собой на дно его спасателей.

Полное интервью с Матеушем Пискорским смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».