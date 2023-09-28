В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Польский экс-депутат Пискорский объяснил усталостью от Украины конфликт Киева и Варшавы

Алексей Курильченко
01:58 28.09.2023
По словам эксперта, поляки устали от того, что Варшава считает Польшу «слугой Украины».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Резкие заявления и действия Варшавы по отношению к Украине являются попыткой в преддверии выборов угодить жителям Польши, уставшим от потакания желаниям киевского режима. Об этом в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил польский депутат Сейма V созыва, доктор политических наук Матеуш Пискорский.

«У нас 15 октября пройдут парламентские выборы. Варшава учитывает мнение подавляющего большинства поляков, которые уже подустали от отношения польских властей к Киеву. Напомню, что в марте 2022 года пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сказал, что Польша является "слугой Украины". Он, конечно, сказал это из-за названия партии Зеленского, но слова запомнились», - рассказал Пискорский.

У Польши есть и внутренние экономические причины. В 2014 году Украина подписала соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое оказалось невыгодным Польше. Пискорский назвал экономику Украины угрозой для Восточной и Центральной Европы.

«Усталость от Зеленского и киевского режима несложно заметить и у определенных кругов американских и западноевропейских политиков. Все мы помним ту статью в New York Times про Константиновку (о признании ударов ВСУ по рынку - Прим. ред.) . Это своеобразный "привет" Зеленскому. Это совпало с безобразными и бестактными заявлениями украинской стороны о том, что именно она диктует условия своим партнерам. Действительно, как сказал Ясниа, все они являются слугами Украины», - сказал Пискорский.

Напомним, что ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о прекращении военного снабжения Украины и об активном наращивании собственного вооружения. Параллельно с этим Варшава запретила ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины и пообещала не пускать страну в ЕС, если зерновой вопрос не будет решен. При этом польский лидер назвал киевский режим «утопающим», который может утянуть с собой на дно его спасателей.

Полное интервью с Матеушем Пискорским смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Сотрудник полиции погиб в перестрелке в Дагестане
16:54 В стране и мире
Видео
Путин потребовал разобраться с ростом цен на топливо
15:26 В стране и мире
Видео
Экипаж корабля «Союз МС-23» вернулся на Землю после годовой экспедиции
14:07 В стране и мире
На границе Азербайджана задержан экс-министр Карабаха Рубен Варданян
13:17 В стране и мире
Захарова обвинила США и Британию в координации атаки ВСУ на Севастополь
Популярное
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.