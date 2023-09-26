Законодатели в США попросили у помощника Байдена сообщить о расходах на Украину

Законодатели попросили сообщить о точном объеме выделенных средств киевскому режиму, а также обо всех понесенных налогоплательщиками США расходах по причине данного конфликта.

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Законодатели - сенатор и члены Палаты представителей - обратились к помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану с просьбой сообщить, какое точно количество средств было израсходовано на Украину.

Как сообщают «Известия», в опубликованном обращении на сайте республиканца от штата Огайо, сенатора Джеймса Дэвида Вэнса звучит просьба разъяснить, «какой общий объем бюджетных средств все государственные ведомства выделили на Украину и для стран, затронутых ситуацией на Украине». Также там указана просьба сообщить обо всех понесенных налогоплательщиками США расходах по причине данного конфликта.

Ранее американская сторона потребовала от Польши объяснить прекращение ее поддержки Украины. При этом в материале Bloomberg отмечается, что представители Варшавы заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.

Позже в США заявили, что эра карт-бланшей для украинских властей закончилась. Член Палаты представителей от штата Флорида Майкл Уолтц сказал: если администрация Байдена не предложит стратегию по Украине, а Европа не проявит активность, то США прекратят вести «политику ничем не ограниченной помощи».