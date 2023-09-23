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В США заявили, что эра карт-бланшей для Киева закончилась

Максим Крюков
07:37 23.09.2023
В палате представителей заявили, что США прекратят вести «политику ничем не ограниченной помощи» Киеву, если администрация Байдена не предложит стратегию по Украине, а Европа будет бездействовать.
В США заявили, что эра карт-бланшей для Киева закончилась
© Фото: Николай Лазаренко, Пресс-служба президента Украины, РИА Новости
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Киевскому режиму не стоит больше рассчитывать на неограниченную помощь со стороны американских властей. Такое заявление сделал член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц, отметив, что «эра карт-бланшей закончилась».

Конгрессмен также выступил с критикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена, решения которого, с его слов, привели к тупику. Законодатель добавил, что американский лидер требует от налогоплательщиков страны выделять средства для Украины, в то время как страны Европы оказывают ей значительно меньшую поддержку.

«Они все много чего обещают, толкают грандиозные речи. Вот только реально они обеспечивают лишь небольшую долю по сравнению с той военной помощью, которую обеспечивают США», - сказал он в интервью Fox News.

Уолтц отметил, что правительство США игнорирует проблемы собственной страны, в том числе «бесконтрольную инфляцию», обязывая своих граждан помогать Киеву. По словам члена палаты представителей, если администрация Байдена не предложит стратегию по Украине, а Европа, в свою очередь, не проявит активность, то США прекратят вести «политику ничем не ограниченной помощи».

Ранее Bloomberg написало, что Вашингтон потребовал от Варшавы объяснить прекращение поддержки Киева. Источник агентства заявил, что Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, но точная позиция страны неясна.

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