Bloomberg: США потребовали от Польши объяснить прекращение поддержки Украины

По словам европейского дипломата, представители Варшавы в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.

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США потребовали от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после того, в Варшаве заявили, что страна прекратила военную помощь Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. Ранее глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не передает Украине никакого вооружения

Источник заявил, что Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, но точная позиция страны неясна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что страна прекратила поставки оружия в Украину, потому что активно модернизирует свою собственную армию.

Хотя позже обе стороны призвали к ослаблению напряженности, этот широко публичный спор внезапно поставил под сомнение единство, которое определяло отношения соседей. Конфликт, который начался из-за эмбарго на поставки украинского зерна, рискует подорвать европейскую солидарность с Украиной, пишет агентство.

Тем не менее, американский чиновник заявил, что разногласия между союзниками «еще не привели к появлению трещин в единстве коалиции». По словам европейского дипломата, представители Варшавы в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах. Этот источник заявил, что потеря поддержки со стороны Польши «рискует подорвать единство НАТО».