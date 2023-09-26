Небензя заявил, что ФРГ, Швеция и Дания выгораживают США в деле подрывов «СП»

Российский постпред при ООН сообщил, что следователи в Европе заняты задачей «по выгораживанию причастности их заокеанского старшего брата» в деле подрывов газопроводов в сентябре 2022 года.

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Три европейских страны - Германия, Дания и Швеция заняты выгораживанием своего заокеанского союзника - США в деле подрывов газопроводов «Северный поток». об этом заявил Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Во время совещания Совета Безопасности ООН он отметил, что у европейских следователей «связаны руки и закрыты глаза».

«Поэтому, как нам поведал тот же Сеймур Херш, по итогам встречи Джо Байдена и Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий и постепенно сливать ее в СМИ», - приводит его слова РИА Новости.

При этом Небензя добавил, что получаются у них «не очень правдоподобные измышления».

Ровно год назад в Балтийском море были взорваны магистральные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Вечером 26 сентября было зафиксировано падение давления на обеих нитках «Северного потока-1». Об этом информировал оператор газопровода Nord Stream AG.

В годовщину терактов на «Северных потоках» американский журналист Сеймур Херш заявил, что отчеты о проведенной операции по их подрыву были уничтожены сразу после его выполнения. Херш отметил, что причастные к диверсии на газопроводах американцы не вносили никакую значимую информацию на компьютер, так как передавали все данные напрямую главе ЦРУ, а он президенту США Байдену.

Также Херш сказал, что целью такого подрыва было снижение влияния России на Германию, а не связано с Украиной.