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Херш заявил, что документы о подрыве «Северных потоков» уничтожили сразу

Алина Луговая
15:12 26.09.2023
По данным журналиста Сеймура Херша, причастные к подрыву «Северных потоков» американцы уничтожили все следы сразу после диверсии.
Херш заявил, что документы о подрыве «Северных потоков» уничтожили сразу
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
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Причастные к диверсии на «Северных потоках» американцы не вносили никакую значимую информацию на компьютер, так как передавали все данные напрямую главе ЦРУ, а он Байдену. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

Херш сообщил, что из-за этого американцы не оставили никаких следов - отчеты об операции, которые направлялись главе ЦРУ, поддерживающим связь с президентом США Джо Байденом, были уничтожены сразу после диверсии.

По результатам нового расследования американского журналиста, на подготовку к подрыву «Северных потоков» ВМС США потребовалось несколько месяцев. Херш также отметил отсутствие данных о том, что глава Белого дома просил разведку провести расследование произошедшего. Диверсия на «Северных потоках» не была связана с украинским конфликтом, целью США было уменьшение влияния России на Германию.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что запросы по расследованию взрывов на «Северных потоках» были отклонены европейскими странами в 13 из 15 случаев.

Напомним, теракт на российских газопроводах произошел в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно результатам которого взрывчатку под трубы заложили американские специалисты, а активировали ее коллеги из Норвегии. В России произошедшее назвали актом международного терроризма.

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