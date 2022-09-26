На обеих нитках «Севереного потока-1» зафиксировано падение давления
На данный момент причины снижения давления на нитках газопровода выясняются.
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Снижение давления зафиксировано на обеих нитках «Северного потока-1», причины выясняются. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
«Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», - цитирует РИА Новости заявление компании.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял канцлеру Германии Олафу Шольцу, что перебои в работе «Северного потока» вызваны санкциями против России. Кроме того, глава российского государства отметил, что после перекрытия поставок Киевом и Варшавой и отказа от «Северного потока-2» попытки переложить на РФ вину циничны.