На обеих нитках «Севереного потока-1» зафиксировано падение давления

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял канцлеру Германии Олафу Шольцу, что перебои в работе «Северного потока» вызваны санкциями против России . Кроме того, глава российского государства отметил, что после перекрытия поставок Киевом и Варшавой и отказа от «Северного потока-2» попытки переложить на РФ вину циничны.

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