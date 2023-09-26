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Журналист Херш назвал целью подрыва «Северных потоков» снижение влияния РФ на Германию

Алексей Курильченко
14:52 26.09.2023
По словам журналиста, в Белом доме боятся того, что весь блок НАТО может попасть под влияние России из-за поставок недорогих природных ресурсов.
Журналист Херш назвал целью подрыва «Северных потоков» снижение влияния РФ на Германию
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress
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Подрыв веток газопровода «Северный поток» не был связан с Украиной, целью США было уменьшение влияния России на Германию. Об этом в новой статье «Год лжи о "Северном потоке"» заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Администрация Байдена взорвала трубопроводы - но это не связано с победой или прекращением войны на Украине. В Белом доме боялись, что Германия, а затем и НАТО, попадет под влияние России и ее недорогих природных ресурсов. Это часть главного страха Америки - потерять свое вляяние в Западной Европе», - пишет Херш на своем сайте.

Также, по данным Херша, после теракта американцы не вносили никакую значимую информацию на компьютер, так как передавали все данные напрямую главе ЦРУ. После взрыва все отчеты были уничтожены.

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