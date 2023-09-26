Потери ВСУ и усиление ВДВ: о чем говорил Шойгу на коллегии Минобороны России

Потери противника за месяц превысили 17 тысяч человек, сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Также министр рассказал о расширении зоны контроля ВС РФ на Купянском направлении, и усилении ВДВ.

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Свою вступительную речь на заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу начинает с описания обстановки в зоне проведения специальной военной операции.

«Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка», - сказал Шойгу.

Согласно заявлениям министра за текущий месяц противник потерял более 17 тысяч человек, уничтожено свыше 2 700 единиц вооружения и техники, включая семь БМП Bradley, 77 гаубиц М777, 51 самоходную артиллерийскую установку западного производства, а также два танка Leopard и один Challenger.

«Западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру". США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой», - добавил Шойгу.

В этих условиях продолжается наращивание боевой мощи Вооруженных сил согласно Плану мероприятий, рассчитанному до 2025 года. Повышается боевой потенциал одного из самых ударных родов войск. В ВДВ создаются новые десантно-штурмовые соединения. В скором времени огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%.

«С начала года в соединения и воинские части поступило более двух тысяч единиц техники и 5,5 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем», - Шойгу.

Министр высоко оценил действия Вооруженных сил в обеспечении постоянной готовности к защите национальных интересов и на Восточном стратегическом направлении, где отмечается тенденция к осложнению военно-политической ситуации. Как отметил Сергей Шойгу, Вашингтон в Азиатско-Тихоокеанском регионе взял курс на сдерживание России и Китая путем развития военных блоков, таких как AUKUS (Австралия - Великобритания - США) и Quad (США- Австралия-Индия-Япония). В сложившейся обстановке Тихоокеанский флот России наращивает мероприятия оперативной и боевой подготовки.

«В июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. К нему привлекалось свыше 11 тысяч военнослужащих, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов», - Шойгу.

Также в сентябре военнослужащие Тихоокеанского флота подтвердили высокий уровень выучки и готовность отстаивать интересы государства в Арктике. Во время учений «Финвал-2023» на северо-востоке страны была произведена ракетная стрельба с воздуха, с моря, из-под воды, и с берега.

Кроме этого, министр обороны отметил активное участие и помощь армии гражданскому населению Дальнего Востока. В августе – сентябре, когда на Приморский край обрушился тайфун Ханун, вызвав наводнения, военнослужащие Восточного военного округа оперативно помогали населению эвакуироваться из затопленных районов и бороться с последствиями паводков.

Военное ведомство вместе с Министерством науки и высшего образования занимается созданием военно-учебных центров при вузах. В прошлом году открылись 16 таких подразделений, где получили возможность учиться и служить студенты. В планах открыть еще восемь учебных центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.